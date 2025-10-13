Забытая королевская битва Super People неожиданно воскресла и теперь будет бесплатной для всех

Шутер Super People, который считался окончательно закрытым после провала в 2023 году, неожиданно возвращается. Разработчики из Wonder People объявили, что игра вновь станет бесплатной с 16 октября на ПК (Steam).

Изначально проект вышел в раннем доступе в октябре 2022 года и на старте собрал около 47 тысяч игроков, но уже к зиме интерес резко угас. В декабре авторы попытались спасти ситуацию, обновив игру и переименовав её в Super People 2, однако спад аудитории оказался стремительным — по словам аналитиков, быстрее, чем у любой другой королевской битвы в истории жанра. В итоге 21 августа 2023 года было официально подтверждено окончательное закрытие серверов.

Весной 2025-го Wonder People неожиданно анонсировали возрождение проекта. Команда признала прежние ошибки и сосредоточилась на переработке баланса, улучшении оптимизации и усилении защиты от читеров. В сентябре Super People вернулась в ранний доступ, но уже в виде платной версии, чтобы ограничить создание фальшивых аккаунтов.

Теперь студия решила вновь сделать игру полностью бесплатной, заявив, что система защиты от мошенников наконец доведена до стабильного состояния. Те, кто успел купить проект, получат 140% от стоимости в виде внутриигровой валюты и эксклюзивные косметические бонусы.

Super People продолжает развиваться и, по словам разработчиков, выйдет из раннего доступа до конца 2025 года. История проекта — один из редких случаев, когда игра, официально закрытая, смогла вернуться на рынок во второй раз.