Для ретро-файтинга Super ROBO OH вышла бесплатная демоверсия в Steam

NULCYBER выпустил бесплатную демоверсию файтинга Super ROBO OH — прямого сиквела оригинальной игры ROBO OH, выполненного в стилистике 16-битной классики эпохи SNES.

В опубликованной инди-демке игрокам уже доступны два полноценных стальных бойца с полностью переработанными наборами приемов: тяжеловесный боксер RINGKING и специализирующаяся на дальнем бое MEGASTAR.

Ключевые особенности проекта:

Глубокая боевая система: Механика завязана на использовании шкалы энергии и специального режима HYPER MODE. Он позволяет прерывать анимации ударов ради проведения затяжных комбинаций и жонглирования противником в воздухе.

Доступное управление: Боевка использует две основные кнопки атаки (слабую и сильную), а также отдельные макросы для бросков и проведения Супер-ударов.

Олдскульная эстетика: Визуальный стиль игры и звуковое сопровождение детально копируют атмосферу аркадных автоматов 90-х годов.

Полноценный релиз файтинга запланирован на ПК, однако точная дата выхода полной версии пока не сообщается. В финальном варианте автор обещает добавить полноценный сюжетный режим Quest Mode и расширить ростер персонажей.