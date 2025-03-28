Bandai Namco анонсировали стратегическую ролевую игру Super Robot Wars Y

Издатель Bandai Namco и разработчик Bandai Namco Forge Digitals (бывшая студия B.B.) анонсировали стратегическую ролевую игру Super Robot Wars Y. Игра будет доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch и PC (Steam) и выйдет в 2025 году.

Super Robot Wars Y — это тактическая боевая ролевая игра с пошаговыми сражениями, которая объединяет героев и юнитов из популярных аниме. Игрокам предстоит стратегически расставлять свои силы и командовать ими в эпических боях с общими врагами.

Основной особенностью игры является возможность улучшать своих юнитов и обучать пилотов, используя кредиты и ресурсы, получаемые после каждой миссии. Это позволяет укреплять команду и подготовиться к более сложным испытаниям.

Сражения в Super Robot Wars Y обещают быть грандиозными, с участием персонажей из разных аниме-серий, что сделает каждый бой уникальным и захватывающим. Игроки смогут отправиться в увлекательное путешествие, полное стратегии и эпичных историй.