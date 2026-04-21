Super Robot Wars Y 28.08.2025
Эффект гипервизора? Bandai Namco удалила защиту Denuvo из Super Robot Wars Y спустя три недели после взлома

AceTheKing AceTheKing

Сегодня Super Robot Wars Y получила новое крупное обновление, которое добавило в игру поддержку нового DLC. Но как оказалось, одним лишь этим дело не ограничилось: Bandai Namco решила удалить защиту Denuvo из игры.

Размер DLL файла игры уменьшился 244 МБ. Любопытно, что издатель удалил Denuvo спустя всего 3 недели после взлома игры через гипервизор группой DenuvOwO, хотя до этого момента игра была защищена с августа 2025 года.

Судя по всему, есть вероятность, что Bandai Namco на фоне массовых взломов через гипервизор мог пересмотреть свой контракт с Irdeto и отказаться от Denuvo в предстоящих играх, таких как Ace Combat 8: Wings of Theve и The Blood of Dawnwalker. Намёки на это уже были обнаружены ранее:

Bandai Namco отказывается от Denuvo? В тестовой сборке Ace Combat 8 исчезли упоминания защиты
saa0891
NegativeSenn

Давайте капком тоже удаляйте. Пущай дерьмуво глубже в землю закопается. Вместе с продавцами активашек

MNM 777

Первый пошел ?

Аристов--Черный

Логично. Зачем платить за забор, который спокойно обходят со стороны.

Garik2020

Надеюсь все скоро откажуся от дермуво. Единственное как гипервизор можно победить это наверное если игра вот прям всё время будет требовать доступ к интернету. Но какой издатель на это пойдёт? Хотя юбисофт вполне себе может. Они до сих пор не удалили денюво с игры 2021 года

