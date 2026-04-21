Эффект гипервизора? Bandai Namco удалила защиту Denuvo из Super Robot Wars Y спустя три недели после взлома

Сегодня Super Robot Wars Y получила новое крупное обновление, которое добавило в игру поддержку нового DLC. Но как оказалось, одним лишь этим дело не ограничилось: Bandai Namco решила удалить защиту Denuvo из игры.

Размер DLL файла игры уменьшился 244 МБ. Любопытно, что издатель удалил Denuvo спустя всего 3 недели после взлома игры через гипервизор группой DenuvOwO, хотя до этого момента игра была защищена с августа 2025 года.

Судя по всему, есть вероятность, что Bandai Namco на фоне массовых взломов через гипервизор мог пересмотреть свой контракт с Irdeto и отказаться от Denuvo в предстоящих играх, таких как Ace Combat 8: Wings of Theve и The Blood of Dawnwalker. Намёки на это уже были обнаружены ранее: