Мехи возвращаются в бой: Super Robot Wars Y получила крупное обновление и масштабное DLC

Тактическая RPG Super Robot Wars Y продолжает расширяться. Bandai Namco объявила о выходе обновления 1.3.0, которое стало доступно 21 апреля, а уже 22 апреля игроки получат платное дополнение Expansion Pack: Infinite Darkness.

Апдейт добавляет новые зональные миссии, включая «Revol. War» и «Битвы бренда NOAH», а также открывает первый эпизод DLC под названием «Контакт». В игре появились дополнительные задания вроде «Посетители из другого мира», а также ряд улучшений стабильности.

Главным событием стало расширение Infinite Darkness. Оно включает восемь новых игровых юнитов, 26 миссий и нового члена вспомогательного экипажа. Для опытных игроков добавлен повышенный уровень сложности MASTER, а также бонусные награды — от ресурсов до уникальных улучшений вроде «Знака Адвента».

Контент DLC объединяет персонажей и мехов из культовых серий, включая Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack, Eureka Seven и Cross Ange: Rondo of Angel and Dragon.

Super Robot Wars Y уже доступна на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК, продолжая укреплять позиции одной из главных тактических серий про гигантских роботов.