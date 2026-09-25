DLSS 5 неожиданно неплохо работает в Super Smash Bros. Melee, несмотря на мультяшную графику

Технологию NVIDIA DLSS 5 Neural Rendering добавили в неофициальный ПК-порт классического Super Smash Bros. Melee, и эксперимент оказался интереснее, чем можно было ожидать. Хотя технология пока лучше всего показывает себя в играх с реалистичной графикой, в случае с Melee она тоже способна заметно изменить изображение.

Поддержка DLSS 5 появилась в версии 0.6.61 проекта Melee Unlocked — бесплатного нативного порта игры для Windows с рендерингом D3D12. Игрокам доступны настройки интенсивности эффекта, детализации поверхностей, освещения и тона изображения.

При этом результат нельзя назвать идеальным. DLSS 5 делает картинку заметно темнее и менее насыщенной, а местами появляется шум. Однако модели персонажей и игровые арены в целом выглядят хорошо, а дополнительная настройка параметров может улучшить результат. Разработчики отмечают, что это скорее интересный эксперимент, чем практичный способ играть в Melee.

Сам Melee Unlocked предлагает и другие современные возможности: разблокированную частоту кадров, сетевую игру с откатом, поддержку DLSS и DLAA, генерации кадров, Reflex, HD-текстур и современных контроллеров.

Порт распространяется бесплатно, однако файлы самой игры в него не включены — для запуска потребуется собственный образ Super Smash Bros. Melee NTSC 1.02.