Super Smash Bros. Melee 03.12.2001
Экшен, Аркада, Файтинг
8 23 оценки

Энтузиасты достигли 40% в реверс-инжиниринге Super Smash Bros. Melee

Extor Menoger Extor Menoger

Команда энтузиастов, работающая над проектом по декомпиляции файтинга Super Smash Bros. Melee для GameCube, достигла нового рубежа. Согласно данным с сайта проекта, на данный момент декомпилировано 40.87% кода игры.

Проект с открытым исходным кодом направлен на преобразование скомпилированного машинного кода игры обратно в читаемый исходный код на языке C. Это делается в исследовательских и архивных целях, а также для упрощения создания модификаций.

Последние обновления, внесенные участником под псевдонимом Giga-Bowser, коснулись файлов, отвечающих за общие механики бойцов. В частности, были обработаны функции, связанные с приземлением, приседанием и выходом из захвата. Всего в последнем коммите было изменено 43 файла.

Согласно статистике на странице проекта, полностью восстановлена связь между 26.09% функций кода. Работа над проектом продолжается силами сообщества.

2
5
Комментарии: 5
Wolfenstein

40 прОцентов в игре которую 40 лет нубасики нынтендо доят вместо новых игр для их бездарной консоли

1
Ammati

Держи в курсе

h1fter
TerryTrix

Большая N : "И мы тут-же прикроем лавочку!"

Pavlissimus

Нинтендо на 40% обмотала наждачкой свой юридический кукАн.