Исходный код культового файтинга Super Smash Bros. Melee полностью декомпилировали спустя 6 лет работы с помощью ИИ

Энтузиасты успешно завершили полную декомпиляцию культового соревновательного файтинга Super Smash Bros. Melee, выпущенного компанией Nintendo для консоли GameCube. Масштабный проект стартовал в июле 2020 года и потребовал свыше 6 лет непрерывного труда для ручного разбора 3.88 МБ скомпилированного машинного кода. Долгое время прогресс двигался крайне медленно, однако решающий рывок произошел благодаря внедрению больших языковых моделей, а финальные участки кода удалось закрыть при помощи передовой нейросети Astra.

Проект представляет собой полностью верифицированную декомпиляцию, исходный код которой на языке C при компиляции оригинальными инструментами байт-в-байт совпадает с двоичным файлом игры версии 1.02. Как подчеркнул один из разработчиков сообщества под ником banteg, машинное обучение идеально подходит для подобных задач, поскольку сгенерированные нейросетью варианты очень просто проверить путем обратной сборки и сравнения инструкций ассемблера. По его словам, модель Astra смогла буквально за одни сутки решить задачи, на которые у живых специалистов уходили целые месяцы.

Активное использование искусственного интеллекта моментально вызвало ожесточенные споры среди поклонников файтинга. В то время как одни называют проделанную работу триумфом цифровой археологии и лучшим примером полезного применения нейросетей для избавления людей от монотонной рутины, противники алгоритмов уже раскритиковали проект. Некоторые игроки называют результат бездушной машинной поделкой, заявляют о неэтичности генеративных технологий и даже выражают надежду, что юристы Nintendo оперативно уничтожат репозиторий, невзирая на отсутствие в нем защищенных авторским правом ассетов и текстур.

Получение чистого исходного кода снимает фундаментальные барьеры перед моддерами и авторами неофициальных портов. Разработчикам больше не придется взламывать машинные инструкции для добавления новых персонажей, переработки баланса, внедрения современных графических настроек или интеграции качественного сетевого кода с откатом. Как отметил banteg, появление нативных версий для персональных компьютеров и macOS на процессорах Apple Silicon является вопросом ближайших недель, ведь авторам портов теперь достаточно заменить интерфейсы ввода и графики консоли на современные API.

Релиз Super Smash Bros. Melee состоялся еще в 2001 году, однако игра до сих пор сохраняет статус одной из самых популярных турнирных дисциплин на киберспортивной арене. Все это время сообщество было вынуждено запускать сетевые баталии исключительно через эмулятор Dolphin, а теперь файтинг впервые получил шанс на полноценную вторую жизнь за пределами устаревшего оригинального оборудования.