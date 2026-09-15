Состоялся релиз неофициального нативного порта Super Smash Bros. Melee для ПК и Android

Культовый файтинг Super Smash Bros. Melee, вышедший в 2001 году на консоли Nintendo GameCube, получил полноценный нативный порт для персональных компьютеров и мобильных устройств под управлением Android. Проект под рабочим названием melee-pc разрабатывается энтузиастом под ником 999sian на базе открытой декомпиляции doldecomp. Программа опирается на слой совместимости aurora, библиотеку SDL3 и графический API WebGPU, задействующий бэкенды Vulkan и Direct3D 12. В отличие от привычной эмуляции через Dolphin, игра исполняется напрямую на процессорах с архитектурой x86-64 и arm64, без лишних вычислительных потерь.

Создатели проекта учли печальный опыт закрытых фанатских разработок и юридическую активность компании Nintendo, поэтому полностью исключили из дистрибутива любые защищенные авторским правом файлы. В репозитории нет игровых ассетов, музыки, видеороликов и текстур. Для запуска требуется собственный образ диска американской ревизии 1.02 (NTSC-U) в форматах ISO, GCM, CISO или RVZ. Встроенный лаунчер автоматически проверяет контрольную сумму файла по базе Redump, после чего на лету извлекает данные и необходимые шрифты прямо из предоставленного образа.

Техническая сторона порта предлагает возможности, недоступные на оригинальном железе 25-летней давности. Игроки могут повышать внутреннее разрешение рендеринга вплоть до 10-кратного от базового уровня, достигая 6400x4800 точек, активировать сглаживание MSAA 4x и анизотропную фильтрацию до 16x. В сборку добавлены шейдеры постобработки с имитацией ЭЛТ-сканлайнов и оверлей настроек на клавишу F1, который ставит геймплей на паузу. Звуковая подсистема использует программный микшер AX с сохранением оригинальных эффектов реверберации, а файлы сохранений полностью совместимы с картами памяти формата .gci от эмулятора Dolphin.

Управление адаптировано как под клавиатуру, так и под современные геймпады с возможностью раздельной перенастройки стиков и кнопок, однако основатель издания DSOGaming Джон Пападопулос в своем материале подчеркнул, что для комфортной игры строго рекомендуется использовать именно контроллер. Помимо сборок для Windows и Linux, проект получил полноценный установочный APK-пакет для Android. При этом версия для компьютеров под управлением macOS отсутствует и пока не планируется, поскольку исходный код жестко завязан на расширения компилятора GCC, которые не поддерживаются компилятором Clang.

Текущая версия 0.1.4-beta уже позволяет полностью проходить одиночные режимы Classic и Adventure, тренироваться и участвовать в локальных матчах, но порт все еще находится на ранней стадии. Главным поводом для споров в сообществе стало отсутствие сетевого мультиплеера с технологией отката (rollback netcode). Сетевой код лишь числится в планах автора, что на данный момент делает порт бесполезным для соревновательной сетевой сцены. Кроме того, режим All-Star остается недоступным до полной разблокировки всех бойцов, а поддержка широкоформатных дисплеев 16:9 и адаптация интерфейса пока не завершены.

В последних обновлениях разработчики сосредоточились на исправлении специфических ошибок, возникших из-за переноса структур памяти со старой 32-битной архитектуры на 64-битные системы. Авторы устранили баг с бесконечным огненным дыханием у Боузера, вылеты из-за капсул с предметами, падения драйверов Adreno на Android и внедрили кэш шейдеров для избавления от статтеров при первом запуске. Выпуск Super Smash Bros. Melee пополнил обширный список консольной классики, перенесенной на ПК силами сообщества декомпиляции, куда уже входят Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Perfect Dark и Jak & Daxter.