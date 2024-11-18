Косплеер Зельды нашёл ошибку в дизайне Линка. На помощь пришёл создатель Super Smash Bros. Масахиро Сакурай

На прошлой неделе один из косплееров по Legend of Zelda указал на серьёзный дефект в костюме Линка, из-за которого он не мог вытащить меч из ножен (видео 1). Однако после того, как к вопросу подключился создатель серии Super Smash Bros., Масахиро Сакурай, косплеер нашёл решение проблемы.

Косплеер по имени Сакигаке встаёт в классическую атакующую позу Линка, после чего театрально пытается вытащить меч из ножен, но терпит неудачу: "Это невозможно. Я буду практиковаться."



В конце концов, Масахиро Сакурай в своём комментарии объяснил, что, по крайней мере в Super Smash Bros., Линк опускает ножны к земле, освобождая место для полного вынимания меча. Неясно, применил ли Сакигаке тот же подход для позирования в своём косплее, но он ответил Сакураю, что будет "использовать Super Smash Bros. Ultimate в качестве ориентира и попробует сделать движение более эффектным в следующей попытке"



Во втором видео видно, что проблема решена. "Получилось," — гласит подпись под видео.

Сакигаке не уточнил, что именно он сделал, чтобы сделать меч Линка более удобным для извлечения из ножен, но хотя бы теперь известно, что он будет готов к бою, коль столкнется с лагерем Бокоблинов