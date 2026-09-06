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Super Smash Bros. Ultimate 07.12.2018
Экшен, Файтинг
7.3 68 оценок

Надёжный инсайдер заявил, что Nintendo разрабатывает новую Super Smash Bros.

IKarasik IKarasik

Nintendo якобы работает над новой частью Super Smash Bros., которая станет полноценным продолжением, а не переносом Super Smash Bros. Ultimate на Switch 2.

Информацией поделился инсайдер Malo932, который за последние месяцы уже несколько раз точно сообщал о будущих проектах Nintendo. В частности, его предыдущие утечки касались новой Star Fox, ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и других проектов.

По словам инсайдера, новая Super Smash Bros. действительно находится в разработке, однако ждать её анонса на ближайшем Nintendo Direct, судя по всему, не стоит. Другие подробности об игре пока отсутствуют.

Также Malo932 утверждает, что Nintendo работает над новой Nintendogs и Wario World, а DLC для Mario Kart World якобы получит Фокса МакКлауда и выйдет в 2027 году. Эти сведения пока тоже официально не подтверждены.

При этом сам инсайдер недавно удалил свои комментарии на YouTube и сменил имя аккаунта, поэтому к информации всё же стоит относиться с осторожностью.

Слухи 3
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
SERGIOUS LEE

Это Марио уже зае6ал всех и всю, на хрен он сдался вообще, сколько лет люди еще будут играть в это старье, Марио уже давно из себя отжил

8