Надёжный инсайдер заявил, что Nintendo разрабатывает новую Super Smash Bros.

Nintendo якобы работает над новой частью Super Smash Bros., которая станет полноценным продолжением, а не переносом Super Smash Bros. Ultimate на Switch 2.

Информацией поделился инсайдер Malo932, который за последние месяцы уже несколько раз точно сообщал о будущих проектах Nintendo. В частности, его предыдущие утечки касались новой Star Fox, ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time и других проектов.

По словам инсайдера, новая Super Smash Bros. действительно находится в разработке, однако ждать её анонса на ближайшем Nintendo Direct, судя по всему, не стоит. Другие подробности об игре пока отсутствуют.

Также Malo932 утверждает, что Nintendo работает над новой Nintendogs и Wario World, а DLC для Mario Kart World якобы получит Фокса МакКлауда и выйдет в 2027 году. Эти сведения пока тоже официально не подтверждены.

При этом сам инсайдер недавно удалил свои комментарии на YouTube и сменил имя аккаунта, поэтому к информации всё же стоит относиться с осторожностью.