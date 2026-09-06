Nintendo разозлила фанатов Smash Bros.: новый патч сломал мод, который заметно улучшал задержку в сетевых боях

Nintendo неожиданно выпустила обновление 13.0.5 для Super Smash Bros. Ultimate, которое вызвало недовольство части соревновательного сообщества. После установки патча перестал нормально работать популярный мод, предназначенный для уменьшения задержки управления во время сетевых матчей.

Обновление 13.0.5 вышло 1 сентября 2026 года и стало первым патчем Super Smash Bros. Ultimate более чем за год. Официальное описание Nintendo предельно короткое: компания исправила «поведение, возникающее при отправке или получении некорректных данных во время сетевых сражений». Других изменений в примечаниях к обновлению не указано.

Вскоре после релиза патча игроки обнаружили, что используемые сообществом инструменты для снижения задержки перестали работать с новой версией игры. Особое внимание привлёк так называемый Delay Mod — неофициальная модификация, позволяющая уменьшить задержку управления в сетевых матчах и приблизить ощущения от онлайна к локальной игре.

Проблема сетевой задержки уже давно остаётся одной из главных претензий соревновательного сообщества Super Smash Bros. Ultimate. Ранее игроки, тестировавшие модификации для снижения задержки, утверждали, что разница была настолько заметной, что сетевые матчи начинали ощущаться практически как игра на одной консоли.

Из-за этого появление обновления вызвало бурную реакцию. Некоторые пользователи первоначально решили, что Nintendo специально решила избавиться от Delay Mod, фактически сломав решение проблемы, которую сама компания так и не исправила в официальном сетевом коде игры.

Однако подтверждений того, что Nintendo целенаправленно боролась именно с модом, нет. В сообществе также обсуждается другая версия: патч мог быть направлен против эксплойта, позволявшего отправлять сопернику некорректные данные и принудительно разрывать сетевой матч. В таком случае несовместимость Delay Mod и других модификаций могла оказаться лишь побочным эффектом обновления.

Сама история Delay Mod и до этого сопровождалась конфликтами. В начале года мод получил широкое распространение среди части соревновательных игроков, однако его использование вызывало споры из-за возможного преимущества над пользователями стандартной версии игры. Позднее разработчик одного из подобных решений прекратил работу после публикации его личных данных в интернете.

Впрочем, надолго вернуть игроков к стандартной задержке Nintendo, похоже, не удалось. Уже после выхода версии 13.0.5 сообщество сообщило о появлении нового варианта latency slider от японского моддера Atamol, совместимого с обновлённой игрой. Пользователи также продолжают работу над восстановлением остальных инструментов для уменьшения задержки.