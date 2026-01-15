В Steam вышла ретро гонка с видом сверху - Super Woden: Rally Edge

Super Woden: Rally Edge - новая гоночная игра от независимого разработчика ViJuDa, вышла сегодня на ПК. Игра является спин-оффом серии Super Woden GP и вдохновлена классическими играми про ралли начала девяностых годов, такими как Neo Drift Out.

В отличие от предыдущих частей с изометрическим видом, в Rally Edge используется вид «сзади сверху», что меняет восприятие трассы и динамику вождения.

Специализация на ралли, игра полностью сосредоточена на внедорожных гонках. Вам предстоит соревноваться с секундомером на этапах в 8 различных странах.

Доступно более 80 автомобилей — от малолитражек до мощных машин для подъема на холм (Hillclimb). Машины вымышленные, но визуально узнаваемы для фанатов автоспорта.

Ретро-графика, сочетающая современные эффекты с эстетикой старых аркад, оригинальный саундтрек передающий атмосферу гонок прошлых лет.

Игра ориентирована на чистое удовольствие от вождения и «автомобильный фетишизм», предлагая глубокий игровой процесс без претензии на сложный хардкорный симулятор. На игру действует скидка 30%, до 22 января, сейчас цена 343 рубля. Канал MaxWG представил первый взгляд на новую игру, перемотайте на 2:48.