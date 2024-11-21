Анонсирован первый киберспортивный сезон EPIC Superball

Киберспортивный холдинг ESforce и Федерация компьютерного спорта России представили EPIC Superball: Season 1, первый турнир из новой серии, обещающей стать значимым событием для фанатов Superball. Турнир пройдет с 7 по 22 декабря, объединив в себе три этапа: первая и вторая квалификации, групповой этап и плей-офф. Общий призовой фонд сезона составляет 500 000 рублей, а вся серия Superball нацелена разыграть внушительные 5 500 000 рублей в течение года.

Квалификации стартуют 7 и 8 декабря в формате Single Elimination, где каждая команда сможет побороться за место в групповом этапе. С 12 по 18 декабря восемь лучших коллективов сразятся в Round Robin, а к плей-офф, который начнется 20 декабря, останутся четыре сильнейших состава. Кульминацией станет гранд-финал 22 декабря, где лучшие коллективы встретятся в напряженной схватке формата BO7.

Трансляции турнира будут доступны на площадках RuHub, включая Twitch, Trovo и VK Play Live, начиная с группового этапа. Подробности и последние новости можно найти в официальных аккаунтах Epic Esports Events в Telegram и VK.