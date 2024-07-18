Анонсирована Steam-версия бесплатного онлайн-футбола Superball

Издатель BASE объявил о релизе спортивной онлайн-игры Superball в цифровом магазине Steam, он запланирован на осень 2024 года. Страница игры уже доступна — экшен можно добавить в список желаемого.
Для Superball также вышло первое крупное обновление. Геймеров ожидает новый герой-нападающий, множество наград в сезонном пропуске, а также механики, которые позволят улучшить ежедневный прогресс игроков. Кроме того, в августе в экшен добавят два режима: «Вышибалы» и «Битва за гаджеты».
Superball — бесплатный спортивный геройский экшен в формате 3 на 3, который разработала студия Pathea Games. Игра доступна полностью на русском языке, в том числе с озвучкой.
Сейчас Superball можно скачать с официального сайта.
обо*ратся и в стиме круто круто
что-то мне это напоминает. Там правда вроде машинки были.
Они не были, они есть, и онлайн кстати не падает.
Суперкринж. После Рокет Лиги ощущается крайне скучно и не динамично. И естественно музыка не идëт ни в какое сравнение. В супермяче её почти не слышно, играет что-то фоном, непонятно и невыразительное))