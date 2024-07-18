Анонсирована Steam-версия бесплатного онлайн-футбола Superball

Онлайн-экшен, предлагающий сражения в формате 3 на 3 с уникальными героями. Проект переносит игроков в мир футбола будущего, где привычные пасы и удары по мячу сочетаются с ураганным экшеном и необычными способностями персонажей.

Игрокам предстоит вести своих персонажей к победе, забивая голы в ворота противников и защищая свои. Но сделать это не так просто, ведь помимо обычных футбольных приёмов, бойцы могут использовать суперспособности, которые способны переломить ход матча.

В Superball представлено несколько режимов. Классический вариант — это стандартный матч 3 на 3, где для победы необходимо забить больше голов, чем команда соперников. Режим «Вышибалы» предлагает более динамичный геймплей, где игроки не только забивают голы, но и стараются «вышибить» оппонентов с поля. Для тех, кто хочет продемонстрировать своё мастерство, есть возможность побороться за позиции в рейтинге.

Тем, кто только осваивает игру, больше подойдёт режим «Быстрой игры». Здесь можно в более спокойной обстановке отточить свои навыки. А в «Своей игре» есть возможность настроить матч по своему вкусу и сразиться с живыми оппонентами. Для тренировки также доступна Битва с ботами, где в роли противников выступают персонажи под управлением ИИ.

Superball предлагает разнообразный выбор персонажей. Шесть из них доступны с самого начала, а ещё шестерых бойцов можно разблокировать за внутриигровую валюту — Серебро или Золото. Каждый герой обладает уникальными характеристиками и способностями, что позволяет выбрать персонажа по своему стилю игры.