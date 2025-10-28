Бесплатная аркадная игра Superball по мотивам Rocket League вышла на ПК и Xbox Series X/S

Pathea Games, известная такими проектами как My Time at Portia, My Time at Sandrock и предстоящей новинкой My Time at Evershine, выпустила новую бесплатную геройскую аркадную игру под названием Superball в жанре футбола 3 на 3, которая уже доступна на ПК и Xbox Series X/S.
В игре прослеживаются черты Rocket League — благодаря гигантским мячам и арене — а также элементы Overwatch с подборкой персонажей-героев.
В Superball есть 17 персонажей, разделённых на три категории:
- Вратари: Медлительные, крупные и сильные, могут защищать ворота щитом и совершать мощные дальние удары.
- Полузащитники: Ловкие и универсальные, помогают в нападении и защите.
- Нападающие: Мощные, ориентированы только на активные атаки и забивание голов.
Помимо стандарта 3 на 3, предусмотрены режимы:«Слэм-данк»
- «Вышибалы»
- «Ледокол»
- «Божественный путь»
Игра начиналась как «Super Buckyball Tournament» с 2019 года, а в июле 2024-го получила новое название — Superball. После нескольких задержек и бета-тестов она выходит одновременно на ПК и Xbox Series. В будущем возможно появление на PlayStation и Nintendo.
Игра полностью бесплатна и идет как сервис с боевым пропуском первого сезона. В рамках программы игрокам дается 72 часа после регистрации для знакомства с каждым из героев; далее, чтобы их разблокировать навсегда, потребуется прокачивать персонажей или использовать ваучер.
Superball доступна в Xbox Game Pass, что делает её ещё более доступной, однако наличие платных вариантов разблокировки героев делает ситуацию интересной.
Эта новинка обещает стать свежей и динамичной альтернативой классическому героическому футболу, сочетая стили и механики гонки за победой, разнообразные режимы и яркие персонажи. Для фанатов аркадных игр и мультиплеерных боёв — это, безусловно, проект, который стоит попробовать.
Выходить одновременно с бесплатной копией варзоны , такая себе идея была
Будь мне 12 лет я бы прыгал от восторга. А в моем возрасте, по своей воле даже за бесплатно и со всеми привилегиями не запущу.