SuperBird устроит птичий турнир с живыми картами насекомых

Независимый разработчик Will Cheng из студии Wild Motion и издатель OKJOY представили SuperBird — карточный рогалик о птицах, которые соревнуются на необычных аренах. Вместе с дебютным трейлером авторы открыли первый публичный плейтест в Steam.

Главная особенность игры — карты в виде живых насекомых. Они самостоятельно перемещаются, растут и даже пожирают друг друга, поэтому игрокам придётся учитывать поведение каждого существа и выстраивать комбинации. Способности птиц и специальные предметы помогут управлять хаотичной колодой и создавать мощные синергии.

В пробной версии доступны одна арена, 27 видов насекомых, 30 аксессуаров и птица с уникальными умениями. Полная игра предложит несколько арен с разными правилами, дополнительных пернатых бойцов и возможность улучшать собственный лагерь между матчами.

Публичный плейтест SuperBird проходит с 10 по 24 ноября 2026 года. Полноценный релиз запланирован на второй квартал 2027 года исключительно на ПК в Steam.