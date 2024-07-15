В Steam вышел Supernatural: хоррор, где нужно общаться с демонами с помощью микрофона

Supernatural размывает границу между обыденным и потусторонним, затягивая игрока в водоворот тайн и ужаса. Эта история берёт начало с отчаянного электронного письма: молодой человек, потерявший горничную, обращается за помощью к детективу, прославившемуся раскрытием паранормальных дел.

Пропавшая миссис Сьюзен — не просто служанка, а настоящая опора дома. Она заботилась о беременной невесте главного героя, пока тот боролся с финансовыми трудностями. Её исчезновение стало последней каплей, пошатнувшей и без того неустойчивое благополучие молодой пары. Именно в этот момент за дело берётся детектив Уайатт, решительно настроенный докопаться до истины.

Однако то, что поначалу казалось обычным расследованием, стремительно превращается в жуткое путешествие по изнанке реальности. Чем глубже Уайатт погружается в расследование, тем отчётливее понимает: тени скрывают куда более зловещие тайны, чем можно было вообразить. С каждым шагом детектив не только приближается к разгадке, но и рискует столкнуться с опасностями, лежащими за гранью человеческого понимания.

Игра не только погружает в атмосферу ужаса, но и бросает вызов вашим детективным способностям и логике. Вам предстоит решать головоломки разной сложности, используя камеры как свои глаза для сбора улик и распутывания клубка тайн вокруг исчезновения миссис Сьюзен. Кроме того, Supernatural предлагает уникальную возможность — общение с паранормальным существом через микрофон. Этот жуткий диалог может как приблизить вас к разгадке, так и завести в опасный лабиринт лжи, ещё больше усложняя и без того непростой путь к истине.