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Supernatural 15.07.2024
Ужасы, Инди, От первого лица
5 2 оценки

В Steam вышел Supernatural: хоррор, где нужно общаться с демонами с помощью микрофона

Simple Jack
Новости

Студия Hitori De Productions выпустила хоррор Supernatural. Ещё до релиза игра завирусилась в социальных сетях благодаря трейлеру, в котором показано, что в игре нужно будет общаться с демонами при помощи микрофона. Разработчики заверяют: чем больше говорить, тем более страшные события будут происходить.

Авторы проекта обещали непредсказуемый и захватывающий сюжет, несколько концовок и хитроумные головоломки.

Детектив Уайатт сталкивается с пугающей тайной, расследуя исчезновение горничной. Раскройте зловещие секреты, путешествуя по дому с привидениями, где за каждой тенью скрывается затаившийся ужас, - Описание игры от студии Hitori De Productions
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
kaka qp0H

мммммм х.ита =))))

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langquest64

Ну ок

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Snake2105

Вот он настоящий Supernatural

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Egik81

Во кто-то соберет аудио-данных для обучение ИИ ну и не только. ;) И не надо городить огород с ММО для этого.

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