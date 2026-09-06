Создатель легендарной SuperPower 2 намерен смыть позор третьей части разработкой независимой стратегии на свои деньги

Основатель и генеральный директор канадской студии Golem-Labs Жан-Рене Кутюр публично взял на себя полную ответственность за сокрушительный провал глобальной стратегии SuperPower 3, вышедшей в 2022 году. Разработчик откровенно рассказал о тяжелом психологическом кризисе, который парализовал его работу еще на старте производства в 2018 году. На протяжении нескольких лет создатель франшизы страдал от недиагностированной клинической депрессии, ошибочно полагая, что постоянный упадок сил вызван обычной нехваткой сна и переутомлением.

Отсутствие дееспособного руководителя на посту творческого директора привело к хаосу внутри коллектива из 25 специалистов. Каждый сотрудник предлагал собственные удачные решения, однако без централизованной концепции проект превратился в разрозненную мозаику. Кутюр сравнил процесс создания третьей части с попыткой пяти разных поваров приготовить один обед, одновременно читая пять не связанных между собой кулинарных рецептов. Ситуацию усугубили внешние факторы в виде пандемии и геополитических потрясений, нарушивших производственные связи с партнерами европейского издательства THQ Nordic.

Разгромная реакция игрового сообщества на релиз нанесла тяжелый удар по разработчику, который около месяца находился в состоянии глубокого морального тупика из-за чувства вины перед фанатами. Поворотным моментом стало возвращение к непосредственному программированию, когда Кутюр начал вручную набивать базу данных для принципиально новой стратегии. Теперь студия GolemLabs официально подтвердила, что работает над полноценным духовным преемником культовой SuperPower 2, призванным вернуть серию к ее первоначальным истокам.

Права на бренд SuperPower остались у корпорации THQ Nordic, поэтому будущая игра получит оригинальное название, которое раскроют после завершения юридических формальностей. Руководство студии приняло решение полностью отказаться от работы со сторонними издателями и внешними инвесторами. Новый симулятор финансируется исключительно собственными силами команды, что исключает навязывание жестких дедлайнов и компромиссных решений ради быстрой коммерческой выгоды.

В основу нового проекта закладывается сложнейшая симуляция, где экономика, культура, язык, демография и военная сфера переплетены на манер классической второй части. В отличие от третьей части, здесь появится свыше 60 детализированных законов, а сетевой код с самого начала проектируется на выделенных серверах для защиты от взлома памяти. При этом разработчики отказались от закрытых проприетарных форматов и перевели базы данных в текстовый вид, обеспечив широкую свободу для создателей пользовательских модификаций.

Учтя горький опыт изоляции от аудитории во время создания SuperPower 3, авторы уже привлекли к тестированию ранних сборок опытных игроков, наигравших тысячи часов во второй части. Студия рассчитывает представить официальную страницу в сервисе Steam и выпустить игру в ранний доступ в течение ближайших месяцев.