SUPERS Devlog #1: Пролог, соцсети и первые героини

Всем привет! Начинаем первый девлог по SUPERS.

Пролог уже написан. В нем игрок увидит старую команду супергероев в их лучшие годы.

Сцена происходит в прошлом веке: герои в ретро-костюмах спасают город во время катастрофического извержения вулкана. В прологе мы покажем командную работу суперов, использование способностей в бою и цену решений, которые приходится принимать даже самым опытным героям.

Отдельное внимание будет уделено Метиде и Анахрону. Метида координирует команду и считывает мысли участников, а Анахрон находится на передовой и использует силу управления временем.

Соцсети

В SUPERS важную роль сыграют социальные сети.

Игрок сможет делать посты, комментировать публикации других персонажей и реагировать на события. От постов, комментариев и сюжетных решений будет зависеть рост популярности главного героя.

Подписчики

Популярность можно будет использовать по ходу сюжета, в отношениях с героинями и в отдельных ситуациях.

Также у героев будет рейтинг, статистика постов и динамика роста подписчиков, лайков и просмотров.

Первые героини

В этом девлоге показываем трех персонажей: Мишку, Вейл и Оникс.

Суперсилы в бою

Мы работаем над тем, чтобы способности персонажей ощущались по-разному.

У каждого героя будет свой подход: грубая сила, контроль, скрытность, поддержка или нестандартное применение суперсил. В боевых сценах способности будут влиять на действия персонажей, ход событий и визуальную динамику. А в более горячих сценах… оцените сами!

Сейчас мы продолжаем собирать основные системы: структуру дня, квесты, соцсети, боевые сцены и первые сюжетные ветки.

Спасибо всем, кто следит за проектом и добавляет SUPERS в свой список желаемого. Дальше будем показывать больше героинь, механик и того, как развивается игра.