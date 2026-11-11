SUPERS Девлог: Новая карта и События

Город в SUPERS - это не просто большая 3D-карта, по которой можно перемещаться. Это живой мир, в котором постоянно что-то происходит, а действия игрока и сюжетные события оставляют реальные последствия.
Город меняется вместе с историей
Если во время сюжетных событий был разрушен ресторан на вершине небоскрёба, вы увидите последствия и на карте. Со временем здание начнут восстанавливать, а однажды ресторан снова откроет свои двери. То же касается и других объектов: пострадавшие здания могут временно закрываться на ремонт, а затем возвращаться к привычной жизни.
События происходят и без вашего участия
Пожары, ограбления, вечеринки, концерты и другие случайные события будут регулярно оживлять улицы города.
Вы сами решаете, как на них реагировать: помочь жителям справиться с очередной проблемой или просто присоединиться к веселью.
Город живёт своей жизнью. А вы можете стать частью происходящего.
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Видно что одной рукой делали.
ии мусор, хотя, это же порно игра, что еще ждать? Если на первом плане порно, ждать чего то нормального смысла нет, играть в это, тратить понапрасну время. Если вам настолько нужен прон, можно взять 3х буквенные запреты и оформить подписку на бразерсов, будет намного лучше.
Диспатч с проном?
Прикольно,но деваха отдаёт ии,или мне кажется