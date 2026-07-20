SUPERS преодолела отметку в 70 тысяч вишлистов - разработчики завершили важный этап подготовки игры

Команда разработчиков SUPERS подвела итоги июня и рассказала о ходе создания проекта. По словам авторов, прошедший месяц был посвящён формированию прочного фундамента игры — работе над сюжетом, визуальной частью, анимациями и подготовкой ключевых механик.

Одним из главных достижений стало завершение поэпизодного плана. История SUPERS будет состоять из пролога и восьми эпизодов, а также уже подготовлены технические задания для кат-сцен и фоновых иллюстраций пролога. Кроме того, сценаристы приступили к работе над первым эпизодом.

Продвижение есть и в создании персонажей. Либерти, Вейл и Дина получили полный набор idle-анимаций и эмоциональных выражений, благодаря чему герои будут выглядеть живее как в сюжетных сценах, так и во время обычного игрового процесса. Также завершена отрисовка эмоций для ряда других персонажей, включая Директрису, Мишку и Скарлет, которые позже получат собственные анимации.

Помимо этого, авторы сообщили о новой важной вехе — число пользователей, добавивших SUPERS в список желаемого, превысило 70 тысяч. В честь достижения команда уже готовит награду для сообщества: в разработке находятся новые скины для героинь, которые войдут в финальную версию игры.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и пообещали в ближайшие месяцы делиться новыми материалами и подробностями о развитии проекта.