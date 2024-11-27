Разработчики метроидвании по League of Legends создают кооперативную экшен-RPG про сёрферов в стиле Diablo

Студия Double Stallion, подарившая нам чудный спин-офф League of Legends под названием Convergence, трудится над новой кооперативной экшен-RPG под названием Surfpunk.

Анонс Surfpunk произошёл несколько месяцев назад, но что-то охватов в профильных СМИ он не получил. А тут как раз вышел трейлер (или траулер, про море же говорим!), в котором показали новый класс с метательным якорем и цепью.



Разработчики Double Stallion описывает игру как "интенсивную PvE кооперативную экшен-RPG с экстракшен-механиками", в которой вы "садитесь на свой Рашборд (по сути — сёрф), исследуете многочисленные острова и собираете мощные древние технологии". Тут вам и элементы роглайка, и процедурно-генерируемые острова, в результате которых поднимается реиграбельность, и... сёрфинг.



Палитра яркая, очень теплая, эффекты не режут глаз, а анимации... уж точно не раздражают. : Эдакая смесь из рисовки в технике cel-shading, чрезвычайно насыщенных цветов и небольших островных локаций.



Можно играть в ко-опе до 4-х человек, можно в одиночку. Присутствует небольшой хаб с активностями. У каждого персонажа уникальные активные способности. Тут даже можно создавать цунами при помощи своего сёрфа (который называется Rushboard),