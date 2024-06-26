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Surgeon Simulator 19.04.2013
Симулятор, Инди, От первого лица, Юмор
7.9 162 оценки

Infogrames приобретает Surgeon Simulator

monk70
Новости

Издательский лейбл Atari Infogrames приобрел интеллектуальную собственность Surgeon Simulator у timyBuild, объявила компания. Согласно объявлению, Infogrames будет стремиться расширять дистрибуцию, потенциально разрабатывать новые игры или контент, а также изучать сотрудничество в области брендов и мерчандайзинга в рамках долгосрочного плана по сохранению и расширению франшизы.

«Спустя более 10 лет после выпуска оригинала Surgeon Simulator остается популярной и уникальной франшизой», — сказал менеджер Infogrames Жоффруа Шатовио в пресс-релизе. «Это была редкая возможность приобрести игру с вневременной привлекательностью, и мы рады, что Surgeon Simulator входит в портфолио Infogrames».

Популярный симулятор медицинской операции сочетает в себе трансплантацию от первого лица, героизм по спасению жизней и черный юмор с неожиданными хирургическими театрами (движущаяся машина скорой помощи, больничные коридоры и даже пространство с нулевой гравитацией).

Surgeon Simulator — второй казуальный многопользовательский симулятор, добавленный в портфолио Infogrames, которая приобрела игру, товарные знаки и базовую собственность Totally Reliable Delivery Service в апреле 2024 года.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
AntonToxa

Блин в один миг показалось что они делают игру об операциях на броненосцах

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