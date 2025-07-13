Инди-хит SurrounDead вырвался в топ Steam с ростом игроков более чем на 2000%

Инди-выживалка SurrounDead, ранее почти неизвестная широкой аудитории, внезапно ворвалась в чарты Steam, показав рост числа игроков более чем на 2000% с начала 2025 года. Игра, разработанная всего одним человеком, стала настоящим открытием лета и доказала, что зомби-жанр всё ещё может удивлять — даже без поддержки крупных студий.

До недавнего времени SurrounDead вряд ли бы кто-то назвал успешной. После релиза в июне 2022 года её максимумом были скромные 260 одновременных игроков. Но в июле 2025 года картина кардинально изменилась: пиковый онлайн превысил 5 400 игроков, а текущий онлайн стабильно держится на уровне нескольких тысяч.

Причиной такого всплеска интереса стала 50-процентная скидка в Steam в июне, благодаря которой игру можно было приобрести всего за 230 рублей. Этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание тысяч геймеров, уставших от дорогих и перегруженных ААА-проектов.

Игра выполнена в лоу-поли-стиле, что делает её доступной для слабых компьютеров, но при этом она предлагает огромный открытый мир, наполненный зомби, лутом, событиями и системой выживания. Несмотря на то, что проект до сих пор находится в раннем доступе, его обновления выходят регулярно.

Последний патч от 7 июля добавил сотни новых точек спавна зомби, улучшил физику и графику, а также устранил критические баги. Для одиночной игры, ориентированной на свободу действий и кастомизацию, SurrounDead предлагает удивительно глубокий опыт, особенно за столь демократичную цену.

SurrounDead часто сравнивают с такими хитами, как Project Zomboid или State of Decay, только без сетевых режимов. Тем не менее, игра предлагает богатые настройки и возможности — вы можете адаптировать мир под себя, изменяя параметры выживания, погоды, плотности врагов и другие элементы.

К тому же, игра имеет статус "Очень положительной" в Steam, что говорит о лояльности и удовлетворенности аудитории.

Сейчас SurrounDead снова продаётся по полной цене — но это всё ещё невероятно выгодное предложение. Поддержка разработчика, интерес игроков и участие в ивенте Steam Zombies vs. Vampires позволили проекту снова заявить о себе. Это наглядный пример того, как инди-разработчик может достичь успеха, если не сдаётся и продолжает развивать свою игру.

Будет ли SurrounDead развиваться дальше и получит ли многопользовательский режим — покажет время. Но уже сейчас ясно: в жанре зомби-выживания появился новый сильный игрок.