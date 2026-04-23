В Steam до 25 апреля бесплатно раздают приключенческую игру SurrounDead Poly Construction

В цифровом магазине Steam стартовала акция "Free-to-Keep", и до 25 апреля игроки могут бесплатно скачать и навсегда оставить в своей библиотеке инди-игру SurrounDead Poly Construction. Обычно она стоит 240 рублей, но сейчас ее раздают совершенно бесплатно, что особенно полезно для маленьких проектов, которым сложно конкурировать с крупными новинками.

Игра разработана независимым студией LivingEveryday и представляет собой приключение в открытом мире с элементами выживания. Визуально она напоминает Human Fall Flat благодаря пластилиновой и чуть нелепой графике, но по сути это совсем другой проект. Геймплей сочетает в себе решение головоломок, сбор нужных предметов и уничтожение всех врагов на пути к конечной цели.

Игроку предстоит собирать ресурсы, заниматься крафтом, постепенно улучшать свое снаряжение, оружие и даже возводить постройки. При этом разработчики дают полную свободу передвижения по открытому миру, где можно сражаться, исследовать локации и разгадывать загадки. Отдельного внимания заслуживает онлайн-мультиплеер: можно проходить уровни с друзьями, причем авторы обещают расслабленную и спокойную атмосферу без излишнего хардкора.