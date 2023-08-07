Игра на выживание на Карибах XVI века Survival: Fountain of Youth получила новый регион благодаря последнему обновлению ©

Survival: Fountain of Youth, однопользовательская игра на выживание, действие которой происходит на Карибских островах 16-го века от разработчиков Odinsoft и издателя Twin Sails Interactive, расширяет горизонты благодаря большому количеству нового контента, который уже доступен в раннем доступе Steam.

Вернитесь на Карибы и продолжайте поиски Фонтана Молодости в недавно добавленном третьем регионе, полном коварных островов и подводных мест для исследования. Преодолейте опасные погодные условия, такие как густой туман, смертоносные электрические скаты и многое другое, используя новые ловушки, перки и новый корабль. В новом обновлении искатели приключений могут рассчитывать на дополнительные 20 часов геймплея.

Действие происходит во время легендарной экспедиции 16-го века Хуана Понсе де Леона по поиску легендарного Фонтана Молодости, выжившие после кораблекрушения должны преодолевать дикие угрозы и скудные ресурсы, собирать предметы первой необходимости и создавать базу для операций, исследуя таинственную коллекцию островов. Новое обновление основано на успешном запуске раннего доступа, получившем в целом положительный рейтинг 86%, с добавлением новых территорий, в том числе затонувших кораблей, загадочных подводных храмов, скалистых скал и расширенной игровой механики.

Выжившие теперь могут расставлять ловушки, чтобы охотиться на неосторожных диких животных, и помогать автоматизировать процесс сбора пищи, но теперь им самим угрожают стаи летучих мышей, электрические скаты, охотящиеся стаи диких шакалов и, что самое тревожное, свирепые пумы. Внушающий страх вожак стаи Великий Шакал служит окончательным испытанием выдержки и навыков выживания исследователя, призывая кровожадных союзников, если не быстро избавиться от них.

В свою очередь, новая испанская шхуна значительно поможет выжившим исследовать близлежащие воды с невероятной скоростью и увеличенным хранилищем для перевозки своих с трудом заработанных ресурсов. Кроме того, добавление железа в качестве нового материала для крафта позволяет создавать более мощные инструменты и оружие, значительно улучшая их возможности перед лицом этих новых угроз.

Survival: Fountain of Youth доступна в раннем доступе Steam для ПК с Windows. Последнее обновление для однопользовательской игры на выживание включает новую поддержку локализации для японского и испанского языков, наряду с уже существующей поддержкой английского, французского, немецкого, русского и упрощенного китайского языков.