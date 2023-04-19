Игра на выживание на Карибах XVI века Survival: Fountain of Youth вышла в раннем доступе Steam ©

Survival: Fountain of Youth, однопользовательская игра на выживание, действие которой происходит на Карибских островах 16-го века, от разработчика Odinsoft и издателя Twin Sails Interactive вышла в раннем доступе Steam для ПК с Windows. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S будут доступны вместе с полным будущим запуском версии 1.0. Survival: Fountain of Youth поддерживает английский, французский, немецкий, русский и упрощенный китайский языки.

То, что началось как легендарная экспедиция 16-го века Хуана Понсе де Леона к Фонтану молодости, приводит к тому, что он просыпается дезориентированным на незнакомом острове после ужасного шторма. Потерпев кораблекрушение и оказавшись на мели с ограниченными ресурсами, приступайте к поиску убежища, добыче пищи и воды и сохранению здоровья, когда надвигаются болезни и хищники.

Создайте базу для хранения материалов и ремесленных инструментов, прежде чем отправиться в путешествие. Ищите достопримечательности и подсказки, касающиеся как пропавших без вести членов экипажа, так и таинственной цивилизации, которая когда-то называла эти острова своим домом. Может быть, здесь где-то находится Фонтан Молодости?

Пройдите через два обширных региона в версии раннего доступа Survival: Fountain of Youth, с планами на два крупных обновления контента, добавляющих новые регионы и острова во время раннего доступа, и пятый регион, который появится при запуске версии 1.0.

Ищите материалы, чтобы собрать арсенал оружия и инструментов, от простых копий до пороховых мушкетов, превратите простые навесы в уютные хижины и развивайте навыки, чтобы тратить очки выживания, которые открывают ценные льготы. Выживание и побег с островов требуют тщательного планирования и подготовки, поскольку дикие животные и тропические штормы мешают работе.

Отправляйтесь в плавание на нескольких морских кораблях, чтобы исследовать новые острова и локации. Начните с примитивного плота, а затем улучшите его до мощных испанских судов, которые рассекают волны. Используйте корабли в качестве плавучей базы или разбивайте лагеря на разных островах, чтобы выполнять более длительные исследовательские миссии и раскрывать секреты и подсказки, связанные с сюжетным опытом. Survival: Fountain of Youth поощряет как приключения, определяемые игроком, так и сюжетные квесты, позволяя каждому играть в своем собственном темпе.