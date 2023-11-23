Выживач на Карибах XVI века Survival: Fountain of Youth получил новое обновление контента Reaping the Harvest

Survival: Fountain of Youth, однопользовательская игра на выживание, действие которой разворачивается на Карибских островах XVI века от разработчика Odinsoft и издателя Twin Sails Interactive, предлагает обильный осенний праздник обновлением контента «Reaping the Harvest».
Пересеките три новых острова Змеиного региона и продолжайте поиски, чтобы узнать, какая судьба постигла пропавших без вести членов экипажа легендарной экспедиции Хуана Понсе де Леона 16 века. Исследуйте разнообразные джунгли и болота, населяющие новую фауну, флору и даже малярию. Почувствуйте комфорт благодаря новым функциям ведения сельского хозяйства и сбора урожая, а также персонализации личных жилищ исследователей. Постройте новый постоянный дом на идиллическом Серебряном острове, усеянном плато и террасами, предлагающем лучшие сельскохозяйственные условия.
Приготовьтесь к появлению хладнокровных рептилий, таких как хищные крокодилы и ловкая анаконда. На новых островах также появятся пугливые олени, массивные кондоры и агрессивные акулы-молоты. Прорывайтесь сквозь самые бурные волны с помощью грозного Stormbreaker и разблокируйте новый уровень инструментов и оружия (включая огнестрельное), чтобы бросить вызов карибским диким местам. Выживших ждут новые возможности для крафта, а также новые ресурсы, которые можно собрать по всему региону.