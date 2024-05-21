Выживач на Карибских островах XVI века Survival: Fountain of Youth вышел из раннего доступа

Survival: Fountain of Youth, однопользовательская игра о выживании в открытом мире, действие которой разворачивается на Карибских островах XVI века от разработчика Odinsoft и издателя Twin Sails Interactive, выходит на рынок с выпуском версии 1.0 на ПК в Steam и Epic Games Store. Версии для PlayStation 5 и Xbox Series X|S появятся позднее в этом году. Игра поддерживает японский, испанский, английский, французский, немецкий, русского, корейский, португальский и традиционный китайский языки.

Версия 1.0 завершает путешествие раннего доступа Survival: Fountain of Youth с сокровищницей контента, включая остров Бимини, пятый и последний регион. Откройте для себя новые дополнения, включая квесты, испытания, задания на выживание, эффекты навыков, перки, животных, типы погоды, достижения, грозного финального босса, корабль «Ковчег», обновления качества жизни и эпическое завершение этой истории.

Присоединяйтесь к легендарной экспедиции Хуана Понсе де Леона, чтобы найти легендарный Фонтан молодости и отправиться в плавание к островам Карибского моря. Бушующие штормы привели к кораблекрушению команды и ее рассеянию по таинственному архипелагу. Выживайте в неумолимых стихиях и сражайтесь с дикой природой, используя свои навыки и то немногое, что могут предложить острова. Создайте базу, собирайте материалы, создавайте оборудование, управляйте ресурсами и раскройте тайны мифического Фонтана молодости.

Исследуйте острова в поисках припасов, выживших членов экипажа и средств для побега. Собирайте деревья и камни, чтобы строить самодельные конструкции, плоты, инструменты и оружие. Откройте для себя сырье и модернизируйте его до кают, полноценных кораблей и даже огнестрельного оружия. Выслеживайте местную фауну, от кур до буйволов, или сражайтесь за выживание с кровожадными хищниками, такими как шакалы, акулы и пумы.

Новые и вернувшиеся выжившие смогут испытать последний регион острова Бимини, новый корабль под названием «Ковчег», функционирующий как полностью мобильная база, и свежие рецепты, включая гранаты, железную броню, трофеи и многое другое. Сразитесь с последним боссом, прирожденным убийцей, готовым защитить самое ценное достояние острова. Реализация продвинутой настраиваемой системы сложности позволяет исследователям выбирать между сложным и случайным опытом.