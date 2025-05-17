Свежий трейлер Survive the Fall в честь скорого релиза ролевого выживача

Всего через 5 дней дебютирует ролевая игра на выживание Survive the Fall. Работа польской студии Angry Bulls перенесет нас в мир, опустошенный глобальным катаклизмом, вызванным ударом метеорита. В связи с приближающимся релизом в сети появился свежий трейлер.

Survival the Fall - это мрачное видение мира, опустошенного глобальным катаклизмом. Катастрофа привела к экстремальному изменению климата на Земле, и весь земной шар окутала вечная осень. Когда ситуация немного улучшается, группа выживших решает восстановить цивилизацию.

В роли одного из них игрок пытается выжить на планете, где господствует дикая природа. Но это будет нелегко, ведь планета была преобразована таинственным веществом под названием стазис. Еще хуже то, что опасность таится и от других людей. Поэтому нужно очень тщательно выбирать союзников.

Во время игрового процесса игрок может управлять тремя персонажами - главным героем и двумя его спутниками. Сюжетная кампания развернется на трех больших картах, обеспечивая десятки часов игры.