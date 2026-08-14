Разработчики Surviving Deponia возобновили тестирование в Steam и раскрыли новые детали проекта

Студия AtomicTorch Studio совместно с издательством Daedalic Entertainment повторно открыла доступ к тестированию симулятора выживания Surviving Deponia в сервисе Steam. Запуск тестовой сессии приурочили к прошедшей презентации Daedalic Days, при этом авторы сразу подтвердили подготовку еще одного этапа тестирования с новым контентом ближе к концу года. Полноценный релиз проекта запланирован на 2026 год.

Главным предметом споров вокруг проекта остается радикальная смена жанра с классического двухмерного квеста на изометрический симулятор выживания со сбором ресурсов, строительством базы и открытыми сражениями. Создатель оригинальной квадрологии Ян Поки Бауманн не принимает никакого участия в производстве, так как покинул Daedalic Entertainment еще в 2019 году и сосредоточился на музыке. Развитием вселенной и сценарием теперь занимаются новые штатные авторы под руководством исполнительного продюсера Даниэля Фартманна.

События игры разворачиваются спустя 7 лет после финала оригинальной серии. Парящий город Элизиум рухнул прямо на поверхность мусорной планеты, что вызвало острый дефицит воды и окончательно превратило Депонию в подобие постапокалиптической пустоши. Игрокам предстоит выживать в новых условиях и исследовать преобразившийся мир, включая огромные грибные джунгли, которые возникли из-за решения местного лидера по прозвищу Водный лорд свалить все органические отходы в одну кучу во время аномальной жары.

Изначально разработчики планировали выпустить проект в раннем доступе, но позже полностью отказались от этой идеи ради полноценного релиза версии 1.0. По словам исполнительного продюсера Даниэля Фартманна, деление сюжетного приключения на эпизодические фрагменты плохо сочетается с подачей истории, а внедрение озвучки и рисованных заставок ближе к финалу разработки заставило бы аудиторию проходить игру заново.

В качестве технической базы используется движок RENKEI, созданный программистами AtomicTorch Studio и ранее задействованный в проекте CryoFall. Игра создается исключительно для одиночного прохождения и предложит битвы с боссами, обустройство собственных построек на свалке, а также систему питомцев, позволяющую приручать представителей местной фауны вроде утконосов.

Текущая тестовая сборка включает только стартовый регион и доступна исключительно на английском языке, при этом авторы просят игроков не публиковать записи игрового процесса в сети. К моменту релиза разработчики обещают добавить 12 языков с переводом интерфейса и субтитров на русский, а также прорабатывают возможность выпуска игры на консолях.