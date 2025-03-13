Исследование красной планеты в дебютном трейлере VR-выживалки Surviving Mars: Pioneer

Flat2VR Studios, Paradox Interactive и Bolverk Games анонсировали Surviving Mars: Pioneer, симулятор выживания в виртуальной реальности. Игра выйдет в раннем доступе в 2025 году для PlayStation VR2, SteamVR и Quest 2 и 3.

Красная планета представляет собой огромную пустынную территорию, где выживание зависит только от умений игрока. Впервые вселенная Surviving Mars переносится в VR, предлагая полное погружение в процесс выживания. Игроку предстоит добывать ресурсы, следить за уровнем кислорода и энергии, строить и расширять базу, а также оптимизировать системы жизнеобеспечения.

Развитие поселения требует стратегического подхода: необходимо заключать контракты на добычу и переработку ресурсов, открывать новые технологии и транспортные средства. Вне безопасного форпоста опасности Марса становятся еще очевиднее. Реактивный ранец позволит преодолевать препятствия, но марсианские пылевые бури и другие природные угрозы станут серьезным испытанием.

Любое неверное решение может привести к катастрофе, ведь второй попытки не будет.