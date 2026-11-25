Разработчики Surviving Mars: Relaunched назвали сроки выхода дополнения Machine Utopia для градостроительной стратегии о колонии на Марсе. Оно добавит рабочих роботов, взрывную добычу ресурсов, крупные экстракторы и расширенную железнодорожную сеть.
Машины смогут обслуживать рабочие места, а новые инструменты добычи и логистики помогут наладить снабжение марсианской колонии.
Machine Utopia войдёт в сезонный пропуск Prime Mission и выйдет в конце года на PS5.
И какие сроки выхода ? Вот мне лень идти в Стим и смотреть ролик, в чем проблема написать дату ?