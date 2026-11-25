Разработчики Surviving Mars: Relaunched назвали сроки выхода дополнения Machine Utopia для градостроительной стратегии о колонии на Марсе. Оно добавит рабочих роботов, взрывную добычу ресурсов, крупные экстракторы и расширенную железнодорожную сеть.

Машины смогут обслуживать рабочие места, а новые инструменты добычи и логистики помогут наладить снабжение марсианской колонии.

Machine Utopia войдёт в сезонный пропуск Prime Mission и выйдет в конце года на PS5.