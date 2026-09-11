Симулятор колонии на Марсе Surviving Mars: Relaunched бесплатно доступен в Steam до 14 сентября

На этих выходных в Steam можно бесплатно опробовать Surviving Mars: Relaunched. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего для продолжения игры потребуется покупка.
В Surviving Mars: Relaunched игрокам предстоит основать колонию на Марсе и обеспечить её водой, кислородом, едой и электричеством. По мере развития поселения можно расширять купола и инфраструктуру, а также заниматься устройством собственного общества. В игре есть система Martian Assembly, позволяющая принимать законы и постепенно добиваться независимости от Земли.
На время акции Surviving Mars: Relaunched также продаётся со скидкой 50% за 1099 рублей. Специальная цена действует до 14 сентября.
Шо такое? Фанаты оригинальной игры начали что-то подозревать и не стали заносить Paradoxу деньги за уныло-ленивое переиздание и дегенеративные длс? :D
...новости объявление о 3х играх...
(продолжение в следующей новости)
а пост что borderlands 4 тоже до 14 числа можно поиграть не сделал... Правда на xbox
повторяют классическую схему как с первой частью, сама игра бесплатно, а длс платно, и то временно
Она давно на торренте валяется. 236 раз скачена. Вот это популярность... даже бесплатно. XD