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Surviving Mars: Relaunched 10.11.2025
Стратегия, Менеджер, Экономика, Строительство, Научная фантастика
6.4 24 оценки

Симулятор колонии на Марсе Surviving Mars: Relaunched бесплатно доступен в Steam до 14 сентября

IKarasik IKarasik

На этих выходных в Steam можно бесплатно опробовать Surviving Mars: Relaunched. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего для продолжения игры потребуется покупка.

В Surviving Mars: Relaunched игрокам предстоит основать колонию на Марсе и обеспечить её водой, кислородом, едой и электричеством. По мере развития поселения можно расширять купола и инфраструктуру, а также заниматься устройством собственного общества. В игре есть система Martian Assembly, позволяющая принимать законы и постепенно добиваться независимости от Земли.

На время акции Surviving Mars: Relaunched также продаётся со скидкой 50% за 1099 рублей. Специальная цена действует до 14 сентября.

Раздачи и скидки 1
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Комментарии:  5
Ваш комментарий
Yoshemitsu

Шо такое? Фанаты оригинальной игры начали что-то подозревать и не стали заносить Paradoxу деньги за уныло-ленивое переиздание и дегенеративные длс? :D

2
ЕвМи

...новости объявление о 3х играх...

(продолжение в следующей новости)

1
dwemer101

а пост что borderlands 4 тоже до 14 числа можно поиграть не сделал... Правда на xbox

Властелин Сосцов

повторяют классическую схему как с первой частью, сама игра бесплатно, а длс платно, и то временно

Raphtallia

Она давно на торренте валяется. 236 раз скачена. Вот это популярность... даже бесплатно. XD