Симулятор колонии на Марсе Surviving Mars: Relaunched бесплатно доступен в Steam до 14 сентября

На этих выходных в Steam можно бесплатно опробовать Surviving Mars: Relaunched. Акция продлится до 14 сентября, 20:00 по московскому времени, после чего для продолжения игры потребуется покупка.

В Surviving Mars: Relaunched игрокам предстоит основать колонию на Марсе и обеспечить её водой, кислородом, едой и электричеством. По мере развития поселения можно расширять купола и инфраструктуру, а также заниматься устройством собственного общества. В игре есть система Martian Assembly, позволяющая принимать законы и постепенно добиваться независимости от Земли.

На время акции Surviving Mars: Relaunched также продаётся со скидкой 50% за 1099 рублей. Специальная цена действует до 14 сентября.