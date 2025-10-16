Surviving Mars: Relaunched - красная планета готова к новым колонистам с 10 ноября

Paradox Interactive и Haemimont Games объявили дату выхода Surviving Mars: Relaunched — обновленной и расширенной версии популярного симулятора колонии на Марсе. Игра появится 10 ноября на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store. Разработчики обещают игрокам не только улучшенную графику и интерфейс, но и глубокие нововведения, которые сделают освоение Красной планеты ещё более увлекательным.

Surviving Mars: Relaunched объединяет оригинальную игру и все её дополнения, а также представляет новое обновление Martian Assembly. В Ultimate Edition, стоимостью 59,99 $, игроки получат доступ к спонсору миссий «Interplanetary Codex» и двум будущим дополнениям: «Feeding the Future» во втором квартале 2026 года и «Machine Utopia» в четвёртом. Interplanetary Codex предлагает уникальные здания, дипломатические инструменты и новые способы управления колонией, делая стратегическое планирование ещё более комплексным.

Игрокам предстоит балансировать кислород, воду, еду и энергию, развивать инфраструктуру с помощью дронов, строить купола и поддерживать цепочки поставок. Новая Martian Assembly добавляет возможность формировать марсианское общество, вводя законы, регулирующие жизнь колонистов, их потребности и долгосрочные планы, вплоть до независимости от Земли.

Обновлённая графика и интерфейс, расширенные возможности исследования, случайные карты и новые тайны делают каждый заход уникальным. Включённые дополнения, такие как «Зеленая планета», позволят терраформировать Марс, создавать животный мир и формировать самодостаточную экосистему.

Для владельцев оригинальной игры доступна скидка. Новый релиз призван стать идеальной отправной точкой как для ветеранов, так и для новых командиров, желающих построить процветающую марсианскую колонию.

Марс ждет своих исследователей — откройте секреты Красной планеты, создайте самодостаточную цивилизацию и станьте архитектором будущего человечества уже 10 ноября.