Surviving Mars: Relaunched получила дополнение Feeding the Future с новыми фермами и ресторанами

Для Surviving Mars: Relaunched состоялся выход контентного набора Feeding the Future, который расширяет возможности по обеспечению колонии продовольствием и добавляет больше способов удовлетворять кулинарные предпочтения марсианских поселенцев.

В дополнении появились новые здания, связанные с производством и распределением еды. Колонисты смогут посещать модные кафе, рестораны быстрого питания и элитные рестораны. Кроме того, игрокам доступны новые автоматизированные фермы, дополнительные источники продовольствия и новые сельскохозяйственные культуры.

Рацион колонистов теперь сильнее зависит от их индивидуальных предпочтений. Среди новых черт появились «Любовь к кофе» и «Гурман», тогда как редкую черту «Знаменитый повар» ещё предстоит получить. Для командующих добавили два новых профиля — «Садовод» и «Агроном».

Feeding the Future также включает новые законы в сфере питания, животных и дополнительные деликатесы. В результате продовольственная система колонии становится заметно разнообразнее, а управление рационом поселенцев получает больше возможностей для настройки.

Одновременно с дополнением вышло бесплатное обновление Surviving Mars: Relaunched. Оно улучшает основные системы игры, добавляет новую систему исследований, услуги и дополнительную статистику колонистов. Таким образом, Feeding the Future сопровождается не только платным контентом, но и более масштабными изменениями в самой игре.