Surviving Mars возвращается в обновлённой версии с полным ремастером на ПК и консолях

Paradox Interactive выпустила Surviving Mars: Relaunched для ПК и консолей — ремастер оригинального градостроительного симулятора с улучшенной графикой и всеми ранее выпущенными дополнениями. Игрокам предстоит возглавить колонизацию Марса: от разведки и строительства инфраструктуры до приёма первых колонистов и обеспечения долгосрочной стабильности.

Процесс освоения планеты сопровождается множеством вызовов, включая метеорные дожди, ограниченные ресурсы и необходимость постепенного достижения независимости от Земли. В состав издания вошли три крупных расширения, восемь наборов дополнительного контента и многочисленные обновления, добавляющие новые технологии для терраформирования и строительства.

Оригинальная Surviving Mars, вышедшая в 2018 году, получила признание за глубокий геймплей и атмосферность. Теперь ремастер позволяет игрокам ещё глубже погрузиться в жизнь марсианской колонии и испытать все возможности освоения Красной планеты в обновлённом формате.