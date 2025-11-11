ЧАТ ИГРЫ
Surviving Mars: Relaunched 2026 г.
Стратегия, Менеджер, Экономика, Строительство, Научная фантастика
5.4 10 оценок

Surviving Mars возвращается в обновлённой версии с полным ремастером на ПК и консолях

Paradox Interactive выпустила Surviving Mars: Relaunched для ПК и консолей — ремастер оригинального градостроительного симулятора с улучшенной графикой и всеми ранее выпущенными дополнениями. Игрокам предстоит возглавить колонизацию Марса: от разведки и строительства инфраструктуры до приёма первых колонистов и обеспечения долгосрочной стабильности.

Процесс освоения планеты сопровождается множеством вызовов, включая метеорные дожди, ограниченные ресурсы и необходимость постепенного достижения независимости от Земли. В состав издания вошли три крупных расширения, восемь наборов дополнительного контента и многочисленные обновления, добавляющие новые технологии для терраформирования и строительства.

Оригинальная Surviving Mars, вышедшая в 2018 году, получила признание за глубокий геймплей и атмосферность. Теперь ремастер позволяет игрокам ещё глубже погрузиться в жизнь марсианской колонии и испытать все возможности освоения Красной планеты в обновлённом формате.

Комментарии:  3
Джонни ди

ролик нейронка делала? почему ракеты странно летят?)

prorock

Не только ролик, но и сам ремастер

prorock

Не нужон ваш ремастер. Давайте ремейк, пора