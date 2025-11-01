ЧАТ ИГРЫ
Sweet Hamster Days 4-й квартал 2025 г.
Другой симулятор, Для взрослых 18+
5 23 оценки

Игру, где ты становишься питомцем трех красивых сестричек, запретили в Steam. Разработчики ищут другие платформы

2BLaraSex 2BLaraSex

Необычная японская игра в жанре пародийного симулятора свиданий с живыми актерами (FMV) Sweet Hamster Days больше недоступна в магазине Steam. Разработчики объявили, что по неким "обстоятельствам" распространение игры на этой платформе стало невозможным.

В Steam выйдет уникальная японская игра, которая позволит вам стать питомцем для трех красивых хозяек

Как сообщается в официальном заявлении на японском языке, страница проекта в Steam была удалена. В настоящее время студия работает над тем, чтобы выпустить игру на другой цифровой платформе. О дальнейших планах по релизу обещают сообщить дополнительно.

Sweet Hamster Days - это интерактивная романтическая игра, сюжет которой напоминает аниме в жанре "исекай". Игрок принимает роль протагониста по имени Кота, который после несчастного случая перерождается в маленького хомячка. По иронии судьбы, его новыми хозяйками оказываются его же подруги детства - три сестры Ширатори.

Причины, по которым Valve удалила игру со своей платформы, не уточняются. Steam периодически блокирует контент, который, по его мнению, может нарушать правила магазина, касающиеся откровенного или спорного контента.

yariko ookami

Стим в своем репертуаре: Данный контент не доступен, пожалуйста, воспользуйтесь зеленым магазином.

ZAUSA
я кошо девочка из мира некопары. Да да.. но мне срать

Вы ощущаете себя хомяком?

yariko ookami ZAUSA
я кошо девочка из мира некопары. Да да.. но мне срать

Некопара играл. Хорошая игра. Да и вообще я кошек уважаю, это культурные и чистоплотные создания, довольно умные и ходят в лоток. В отличие от глупых и грязных собак, которые срут на газонах и тротуарах где попало.

Twitch Stream Moments

А где там орешник с 10 махами я считаю нужным запустить по зданию велв

Ded Chelyabinsk

Дети

Александр Гоголев

Всегда подозревал, что Габен против кошек и собачек.

ThinFalco

Да за чтоооо😮

ThinFalco

Очень жаль,а я так хотел стать питомцем 😢

Alex Row

Несовершеннолетние сестрички забавляются хомяком- действительно, что может пойти не так)

Сергей Понащенко

Игру, где ты становишься питомцем трех красивых сестричек

Нипонял, это как?! Должно ведь быть наоборот..

yariko ookami
Игрок принимает роль протагониста по имени Кота, который после несчастного случая перерождается в маленького хомячка.

Стим это грязная конторка ущемляющая и нарушающая права ХОМЯКОВ!

AchingGarrison
