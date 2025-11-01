Игру, где ты становишься питомцем трех красивых сестричек, запретили в Steam. Разработчики ищут другие платформы

Необычная японская игра в жанре пародийного симулятора свиданий с живыми актерами (FMV) Sweet Hamster Days больше недоступна в магазине Steam. Разработчики объявили, что по неким "обстоятельствам" распространение игры на этой платформе стало невозможным.

Как сообщается в официальном заявлении на японском языке, страница проекта в Steam была удалена. В настоящее время студия работает над тем, чтобы выпустить игру на другой цифровой платформе. О дальнейших планах по релизу обещают сообщить дополнительно.

Sweet Hamster Days - это интерактивная романтическая игра, сюжет которой напоминает аниме в жанре "исекай". Игрок принимает роль протагониста по имени Кота, который после несчастного случая перерождается в маленького хомячка. По иронии судьбы, его новыми хозяйками оказываются его же подруги детства - три сестры Ширатори.

Причины, по которым Valve удалила игру со своей платформы, не уточняются. Steam периодически блокирует контент, который, по его мнению, может нарушать правила магазина, касающиеся откровенного или спорного контента.