Романтическая игра, где герой становится питомцем трех красивых сестричек, вернулась в Steam и выйдет в июле

Издательство Kodansha объявило новую дату релиза своей странной романтической игры Sweet Hamster Days. Проект, ранее столкнувшийся с удалением из Steam, теперь планируют выпустить в июле 2026 года на PC (Steam и Epic Games Store). Заодно разработчики подтвердили участие в фестивале Steam Next Fest, который стартует 16 июня.

Изначально игру анонсировали еще в августе 2025 года, однако в ноябре страницу Sweet Hamster Days в Steam удалили по "неким обстоятельствам". Спустя полгода ситуация разрешилась, и проект получил вторую жизнь.

Sweet Hamster Days - это интерактивная романтическая игра, сюжет которой напоминает аниме в жанре "исекай". Игрок берет на себя роль протагониста по имени Кота, который после несчастного случая перерождается в маленького хомячка. По иронии судьбы, его новыми хозяйками оказываются его же подруги детства - три сестры Ширатори. Теперь игроку предстоит взаимодействовать с ними из клетки или с ладони: спать, получать объятия и лакомиться угощениями. Постепенно Кота замечает, что отношения между сестрами разладились, и ему предстоит делать выбор, который поможет распутать клубок тайн и примирить героинь.