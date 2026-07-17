Состоялся релиз скандальной игры Sweet Hamster Days, в которой главный герой становится питомцем 3 сестер

Издательство Kodansha объявило о релизе своей необычной романтической игры с живыми актерами Sweet Hamster Days. Проект уже успел обрасти скандальной репутацией из-за удаления из Steam и пикантного сюжета, где игрок выступает в роли домашнего хомяка трех прекрасных сестер.

Sweet Hamster Days - это FMV-игра, созданная в сотрудничестве с японским журналом FRIDAY. Проект позиционируется как "симулятор заботы" в жанре исекай: главный герой по имени Кота погибает в аварии и перерождается в теле хомяка по кличке Хамта. По иронии судьбы, его новыми хозяйками оказываются три сестры Ширатори - его подруги детства.

Игроку предстоит взаимодействовать с сестрами из клетки или с ладони: спать, получать объятия и лакомиться угощениями. Постепенно Хамта замечает, что отношения между сестрами разладились, и ему предстоит делать выбор, который поможет распутать клубок тайн и примирить героинь.

Sweet Hamster Days уже успела стать скандальным проектом. В октябре 2025 года страница игры была внезапно удалена из Steam по "неким обстоятельствам". Разработчики подтвердили, что распространение на платформе стало невозможным, и начали поиск альтернативных каналов дистрибуции.

В апреле 2026 года Sweet Hamster Days вернулась в Steam с новой датой релиза. Релиз состоялся 16 июля 2026 года. Игра доступна в Steam, Epic Games Store и DLsite с поддержкой японского, английского, упрощенного и традиционного китайского языков. Русского языка нет, цена в российском регионе со скидкой до 30 июля составляет 585 рублей.