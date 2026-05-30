Станьте питомцем трех сестричек: в Steam вышла демо-версия романтической игры Sweet Hamster Days

Разработчики интерактивной романтической симуляции Sweet Hamster Days официально выпустили демоверсию игры. Теперь каждый желающий может буквально влезть в шкурку главного героя и узнать, каково это - быть домашним хомяком, которого балуют три очаровательные хозяйки. В демо-версии доступна часть общего сюжета и первые три эпизода за каждую из героинь.

Вместе с демо был опубликован и забавный видеообзор: прошлогодний фрагмент с Tokyo Game Show, где сэйю Сайяка Томару (Химари), Момоха Такацуру (Футаба) и Сиори Икэмото (Мию) сами опробовали геймплей.

По сюжету главный герой по имени Кота после шестилетней разлуки наконец собирается встретиться со своими подругами детства - сестрами Ширатори. Но судьба преподносит сюрприз: очнувшись, он понимает, что превратился в хомяка, а три сестры стали его хозяйками.

Кота в восторге от всеобщего обожания, но быстро замечает: между сестрами больше нет той теплоты, что была раньше. Что случилось за эти шесть лет? Вам предстоит использовать свои крошечные лапки и большое сердце, чтобы раскрыть тайны семьи и помочь девушкам вновь обрести взаимопонимание.