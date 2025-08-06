В Steam выйдет уникальная японская игра, которая позволит вам стать питомцем для трех красивых хозяек

Несмотря на борьбу активистов и платежных систем с играми для взрослых, их так просто не остановить. И яркий тому пример — новая эротическая визуальная новелла Sweet Hamster Days, которая позволит игрокам стать настоящим питомцем для трех очаровательных девушек.
Издательство Kodansha Game Creators’ Lab анонсировало необычный проект, создаваемый в сотрудничестве с фотожурналом FRIDAY. Sweet Hamster Days — это интерактивная романтическая игра с живыми актерами, где игрок берет на себя роль простого домашнего хомячка.
Сюжет, достойный аниме в жанре исекай, рассказывает о протагонисте по имени Кота, который после несчастного случая перевоплощается в хомячка. По иронии судьбы, его новыми хозяйками становятся его же подруги детства — три сестры Сиратори. Под новым именем Хамта игрок будет жить жизнью избалованного питомца: его будут обнимать, угощать лакомствами и укладывать спать.
Находясь рядом с девушками, игрок заметит, что их отношения за годы разлуки испортились. Делая выбор в различных ситуациях, Хамта сможет выяснить причину разлада и помочь сестрам наладить общение. Будучи «всего лишь» хомячком, игрок также получит возможность заглянуть в личную жизнь девушек и увидеть те их стороны, которые они никому не показывают.
За успешное выполнение задач и осчастливливание сестер игроки будут получать в награду «сексуальные и милые» 4K-видео с их участием.
Релиз Sweet Hamster Days запланирован на зиму 2025 года для ПК в Steam.
Даёшь игру про становление хозяином трёх красивых японок! Я за равноправие!
Зайди на Itch io, там почти каждая вторая игра про это
С подключением)
Все пусть удаляют.
Game Creators’ Lab анонсировало необычный проект
собачку в геймдев точно не перенесут. я удивлён что её в принципе экранизировали
Так аниме не окончено, пришлось мангу читать
написали бы прямо. косоглазые с вырезанынм мозгом после ядерного удара асашаем мужики коих не хотят жениться выпускают очередную порнуху в стиле "вы-би трех телок" потому что ты инвалидная особь без могза и не способен реализовать природу в реальности
Полегче ковбой, таким уровнем тестостерона и убить можно, а про реальность тут не надо ля ля, любой кто не дотягивает до уровня Чингисхана априори инвалид, ты кстати дотягиваешь?)
Он это писал, находясь в кровати сразу с 5-ю девушками и 1-ой бабушкой (для инkлюзивности), так что осторожнее с ним.
бабы то страшноватые..
А вы то красавчик? Может поделитесь своим солнечным ликом со всеми?
а ты меня гдето в играх видишь?) или ты типа "сперва добейся"- редкий экземпляр в наше время))
Страшная баба порвалась
ну вы поняли
Сразу вспомнила эту анимеху.
"Я монстр S-класса Бегемот, но меня перепутали с котом, и я живу у эльфийки как домашний питомец / S-Rank Monster no "Behemoth" dakedo, Neko to Machigawarete Elf Musume no Pet toshite Kurashitemasu" Сиськи правят миром😁👍
смотря какого размера))
А как же visa, mastercard, и вечно ущемленные типа collective shout, которые начали водопад кала на обычных игроков и их предпочтения? (которые их кстати е*ать не должны совсем)
звучит заманчиво)) еще и с живыми актёрами так вообще шик. кстати интересно а классические "графон г-но" вбросы на неё будут?))