В Steam выйдет уникальная японская игра, которая позволит вам стать питомцем для трех красивых хозяек

Несмотря на борьбу активистов и платежных систем с играми для взрослых, их так просто не остановить. И яркий тому пример — новая эротическая визуальная новелла Sweet Hamster Days, которая позволит игрокам стать настоящим питомцем для трех очаровательных девушек.

Издательство Kodansha Game Creators’ Lab анонсировало необычный проект, создаваемый в сотрудничестве с фотожурналом FRIDAY. Sweet Hamster Days — это интерактивная романтическая игра с живыми актерами, где игрок берет на себя роль простого домашнего хомячка.

Сюжет, достойный аниме в жанре исекай, рассказывает о протагонисте по имени Кота, который после несчастного случая перевоплощается в хомячка. По иронии судьбы, его новыми хозяйками становятся его же подруги детства — три сестры Сиратори. Под новым именем Хамта игрок будет жить жизнью избалованного питомца: его будут обнимать, угощать лакомствами и укладывать спать.

Находясь рядом с девушками, игрок заметит, что их отношения за годы разлуки испортились. Делая выбор в различных ситуациях, Хамта сможет выяснить причину разлада и помочь сестрам наладить общение. Будучи «всего лишь» хомячком, игрок также получит возможность заглянуть в личную жизнь девушек и увидеть те их стороны, которые они никому не показывают.

За успешное выполнение задач и осчастливливание сестер игроки будут получать в награду «сексуальные и милые» 4K-видео с их участием.

Релиз Sweet Hamster Days запланирован на зиму 2025 года для ПК в Steam.