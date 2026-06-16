ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Sweet Hamster Days июль 2026 г.
Другой симулятор, Для взрослых 18+
4.9 45 оценок

Японский политик заявил, что реалистичные дейтсимы как Sweet Hamster Days снижают рождаемость детей

2BLaraSex 2BLaraSex

Известный японский политик Нобуаки Исихара, неожиданно выступил в роли тестировщика скандальной романтической видеоигры Sweet Hamster Days, в которой герой перерождается в хомяка и становится питомцем трех сестер. Исихара, который после ухода из большой политики активно появляется на ТВ, с улыбкой признался, что его заинтриговало само предложение:

Мне сказали, что я могу стать хомяком, и я решил попробовать.

Исихара удивился самому факту существования подобных игр, ведь он не играл в видеоигры со времен выхода Space Invaders в конце 1970-х. Однако первых минут геймплея хватило, чтобы 70-летний политик пришёл в смятение. На экране появилась старшая сестра в костюме медсестры (актриса Саяка Томару), которая предлагает главному герою... нестандартную диагностику.

С-сосательный осмотр? Это уже перебор, - растерянно произнес Исихара, глядя на монитор. - Если такие реалистичные игры станут нормой, детей в стране станет еще меньше.

Несмотря на саркастичные замечания, политик высоко оценил визуал и харизму актрис. Он также поделился, что после ухода из политики стал проще относиться к жизни, и появление на молодежных площадках вроде стримов для него - новый способ общения с аудиторией. Sweet Hamster Days выйдет на PC в июле.

ПК Индустрия
22
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Anti-Obama

А какой лучший рецепт ликвидации демографических дыр? Правильно, неконтролируемый завоз трудолюбивых смуглых RAPEfugees из южных союзных республик. ДРУЖБА НАРОДОВ!

10
Finni24

политика снижает уровень интеллекта

8
FairUlu

Там целая система работает так, что люди не могут и не хотят заводить отношения: в т.ч. повышенная эмансипация женщин (крутые, деловые и занятые бутиками и развлечениями), манга и анимэ ("заполняют" пробел отношений - от гаремных историй до просто няшных девчуль которым почти что поклоняются), конкуренция в работе - а иначе обойдут конкуренты и твоя фирма будет выглядеть не очень, не по-самурайски это, высокие цены на жильё и воспитание ребенка.

А не только ... симы.

7
Генерал Анатолий
Исихара удивился самому факту существования подобных игр, ведь он не играл в видеоигры со времен выхода Space Invaders в конце 1970-х.

Вот дяденька удивится, увидев какие игры вышли в промежуток с конца семидесятых по середину двадцатых. Особенно узнав, что на Atari 2600 уже существовали десятки игр на взрослую тематику

4
Tiona

Играть проще, поиграл 6 часов , отключил игру и свободен. А с настоящими детьми надо 24 / 7

3
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ