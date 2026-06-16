Японский политик заявил, что реалистичные дейтсимы как Sweet Hamster Days снижают рождаемость детей

Известный японский политик Нобуаки Исихара, неожиданно выступил в роли тестировщика скандальной романтической видеоигры Sweet Hamster Days, в которой герой перерождается в хомяка и становится питомцем трех сестер. Исихара, который после ухода из большой политики активно появляется на ТВ, с улыбкой признался, что его заинтриговало само предложение:

Мне сказали, что я могу стать хомяком, и я решил попробовать.

Исихара удивился самому факту существования подобных игр, ведь он не играл в видеоигры со времен выхода Space Invaders в конце 1970-х. Однако первых минут геймплея хватило, чтобы 70-летний политик пришёл в смятение. На экране появилась старшая сестра в костюме медсестры (актриса Саяка Томару), которая предлагает главному герою... нестандартную диагностику.

С-сосательный осмотр? Это уже перебор, - растерянно произнес Исихара, глядя на монитор. - Если такие реалистичные игры станут нормой, детей в стране станет еще меньше.

Несмотря на саркастичные замечания, политик высоко оценил визуал и харизму актрис. Он также поделился, что после ухода из политики стал проще относиться к жизни, и появление на молодежных площадках вроде стримов для него - новый способ общения с аудиторией. Sweet Hamster Days выйдет на PC в июле.