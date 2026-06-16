Японский политик заявил, что реалистичные дейтсимы как Sweet Hamster Days снижают рождаемость детей

Известный японский политик Нобуаки Исихара, неожиданно выступил в роли тестировщика скандальной романтической видеоигры Sweet Hamster Days, в которой герой перерождается в хомяка и становится питомцем трех сестер. Исихара, который после ухода из большой политики активно появляется на ТВ, с улыбкой признался, что его заинтриговало само предложение:
Мне сказали, что я могу стать хомяком, и я решил попробовать.
Исихара удивился самому факту существования подобных игр, ведь он не играл в видеоигры со времен выхода Space Invaders в конце 1970-х. Однако первых минут геймплея хватило, чтобы 70-летний политик пришёл в смятение. На экране появилась старшая сестра в костюме медсестры (актриса Саяка Томару), которая предлагает главному герою... нестандартную диагностику.
С-сосательный осмотр? Это уже перебор, - растерянно произнес Исихара, глядя на монитор. - Если такие реалистичные игры станут нормой, детей в стране станет еще меньше.
Несмотря на саркастичные замечания, политик высоко оценил визуал и харизму актрис. Он также поделился, что после ухода из политики стал проще относиться к жизни, и появление на молодежных площадках вроде стримов для него - новый способ общения с аудиторией. Sweet Hamster Days выйдет на PC в июле.
А какой лучший рецепт ликвидации демографических дыр? Правильно, неконтролируемый завоз трудолюбивых смуглых RAPEfugees из южных союзных республик. ДРУЖБА НАРОДОВ!
политика снижает уровень интеллекта
Там целая система работает так, что люди не могут и не хотят заводить отношения: в т.ч. повышенная эмансипация женщин (крутые, деловые и занятые бутиками и развлечениями), манга и анимэ ("заполняют" пробел отношений - от гаремных историй до просто няшных девчуль которым почти что поклоняются), конкуренция в работе - а иначе обойдут конкуренты и твоя фирма будет выглядеть не очень, не по-самурайски это, высокие цены на жильё и воспитание ребенка.
А не только ... симы.
Вот дяденька удивится, увидев какие игры вышли в промежуток с конца семидесятых по середину двадцатых. Особенно узнав, что на Atari 2600 уже существовали десятки игр на взрослую тематику
Играть проще, поиграл 6 часов , отключил игру и свободен. А с настоящими детьми надо 24 / 7