Состоялся релиз полной версии градостроительного симулятора железной дороги Sweet Transit

Эрнестас Норваишас и Team17 Digital сегодня запустили стратегический градостроительный проект Sweet Transit в Steam и Epic Games Store. Sweet Transit сочетает в себе автоматизацию систем, городское строительство и возможность игрокам создать сложную и важную железнодорожную сеть для своего поселения. Обновление 1.0 представляет новые гражданские здания, производственные цепочки, газетные статьи и новый уровень населения, а также набор изменений качества жизни и исправлений ошибок, дополняющих четыре предыдущих крупных обновления с момента его запуска в раннем доступе Steam в 2022 году.

Также этим летом выйдет обновление Electrifying Update, которое в буквальном смысле дает людям силу. Обновление позволит игрокам провести электричество в свои города, открыв новые способы построения сети с помощью электрических путей, ветряных турбин, электропоездов, опор электропередач, подстанций и многого другого.