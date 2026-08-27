Sweetheart превратит расставание с поп-звездой в сюрреалистический хоррор

Genie Boy Games, создавшая T.W.I.R.L., анонсировала Sweetheart — необычный сюжетный хоррор от первого лица, который разработчики называют «симулятором расставания». Игра выйдет в 2027 году на PC, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.

Игрокам предстоит взять на себя роль Гейба — мужчины, который провёл 15 лет в токсичных отношениях со своей школьной возлюбленной Скайлар Максин. Когда-то она была обычной девушкой по соседству, но со временем превратилась в богатую и знаменитую поп-звезду. Теперь их совместная жизнь в голливудском особняке рушится, а сама Скайлар начинает превращаться в пугающее паукообразное существо.

Гейбу предстоит собрать остатки своих вещей и попытаться сбежать, одновременно исследуя постоянно меняющийся особняк. Знакомые помещения будут превращаться в сюрреалистический лабиринт, связанный с воспоминаниями, секретами и разрушенными отношениями. Для выживания придётся прятаться, убегать и исследовать окружение.

Создатель Genie Boy Games Бен Эскобар отмечает, что Sweetheart сочетает хоррор и комедию с историей о взрослении, психических заболеваниях, зависимой идентичности и насилии в отношениях. При этом проект обращается к культуре детских телезвёзд начала 2000-х.

Игра предложит более трёх часов сюжетного контента, ретро-визуальный стиль, оригинальный поп-саундтрек Скайлар Максин и поддержку контроллера с тактильной обратной связью.

Sweetheart выйдет в 2027 году.