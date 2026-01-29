Россиянин создает игру своей мечты - выживач SWOM в духе The Forest и Rust

Разработчик-одиночка WoFo из России делает выживач SWOM, вдохновленный The Forest, Rust, Subnautica и The Long Dark. Ключевой фишкой игры станет волшебство. Геймер будет не только искать себе пропитание и строить жилище, но и изучать основы магии, чтобы использовать заклинания.
Идея такая — магия тут будет не «из меню», не «выбрал заклинание и кастанул». Вы комбинируете базовые элементы, экспериментируете, создаете свои чары. Иногда получается. Иногда — взрывается в руках. Представьте, что вы — первооткрыватель силы магии и один из первых придумываете заклинания.
На данный момент SWOM готова на 40%. Разработчик справился с созданием механик строительства, магии, инвентаря и крафта. Теперь WoFo трудится над ИИ, дизайном мира и сюжетом.
Я — сеньор-разработчик с семилетним опытом. Сейчас руковожу проектами и работаю в коммерческой разработке. А SWOM — это моя игра для души, которую я делаю в свободное время в одиночку. <...> Делаю один. Без команды, без издателей. Делаю — просто потому что давно хотелось. И потому что могу.
SWOM выйдет в раннем доступе в конце 2026-го года. После релиза разработчик будет выпускать обновления и доделывать выживач, если у игры появятся поклонники. SWOM доступна для добавления в список желаемого Steam, а следить за ходом создания проекта можно здесь.
Удачи.