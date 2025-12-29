ЧАТ ИГРЫ
Sword and Fairy 4: Remake TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица, Фэнтези
7.3 8 оценок

Представлен дебютный трейлер Sword and Fairy 4: Remake - полноценного переосмысления классической ролевой игры

butcher69 butcher69

Издатель CubeGame и студия UP Software представили официальный трейлер Sword and Fairy 4: Remake — полноценного переосмысления классической ролевой игры. Проект создаётся как однопользовательская RPG на Unreal Engine 5 и призван вдохнуть новую жизнь в оригинальную Sword and Fairy 4, сохранив её дух и сюжет, но полностью обновив техническую сторону.

В трейлере можно увидеть заметно переработанные локации, улучшенное освещение и детализированные модели персонажей, выполненные с применением современных графических технологий. Разработчики делают ставку на визуальную составляющую и атмосферу, обещая более кинематографичную подачу истории и плавный игровой процесс.

Sword and Fairy 4: Remake выйдет на ПК и консолях, однако точная дата релиза пока не раскрывается.

Комментарии:  5
Пользователь ВКонтакте

Зачем изобретать велосипед, все что нужно это ремастеред всей серии под все консоли и хотя бы английский язык чтобы игру купили.
Ясно же что выпуская ремейк одной игры, вы обрекаете её на участь ремейка финалки 7 // Денис Иванов

3
Egik81

Хоть азиатскую душу и сложно понять, но и ей не чужды капиталистические способы заработать ещё золота на прежнем.

2
Kenn1y

Та, что 7, вполне интересная вышла.

2
BLOCK0

Как говорится, только не делай под копирку

1
xmyr4ik

Очень рад что стали возражать RPG жанр