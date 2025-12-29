Представлен дебютный трейлер Sword and Fairy 4: Remake - полноценного переосмысления классической ролевой игры

Издатель CubeGame и студия UP Software представили официальный трейлер Sword and Fairy 4: Remake — полноценного переосмысления классической ролевой игры. Проект создаётся как однопользовательская RPG на Unreal Engine 5 и призван вдохнуть новую жизнь в оригинальную Sword and Fairy 4, сохранив её дух и сюжет, но полностью обновив техническую сторону.
В трейлере можно увидеть заметно переработанные локации, улучшенное освещение и детализированные модели персонажей, выполненные с применением современных графических технологий. Разработчики делают ставку на визуальную составляющую и атмосферу, обещая более кинематографичную подачу истории и плавный игровой процесс.
Sword and Fairy 4: Remake выйдет на ПК и консолях, однако точная дата релиза пока не раскрывается.
Зачем изобретать велосипед, все что нужно это ремастеред всей серии под все консоли и хотя бы английский язык чтобы игру купили.
Ясно же что выпуская ремейк одной игры, вы обрекаете её на участь ремейка финалки 7 // Денис Иванов
Хоть азиатскую душу и сложно понять, но и ей не чужды капиталистические способы заработать ещё золота на прежнем.
Та, что 7, вполне интересная вышла.
Как говорится, только не делай под копирку
Очень рад что стали возражать RPG жанр