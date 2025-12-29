Представлен дебютный трейлер Sword and Fairy 4: Remake - полноценного переосмысления классической ролевой игры

Издатель CubeGame и студия UP Software представили официальный трейлер Sword and Fairy 4: Remake — полноценного переосмысления классической ролевой игры. Проект создаётся как однопользовательская RPG на Unreal Engine 5 и призван вдохнуть новую жизнь в оригинальную Sword and Fairy 4, сохранив её дух и сюжет, но полностью обновив техническую сторону.

В трейлере можно увидеть заметно переработанные локации, улучшенное освещение и детализированные модели персонажей, выполненные с применением современных графических технологий. Разработчики делают ставку на визуальную составляющую и атмосферу, обещая более кинематографичную подачу истории и плавный игровой процесс.

Sword and Fairy 4: Remake выйдет на ПК и консолях, однако точная дата релиза пока не раскрывается.