Разработчики Sword and Fairy 4 Remake все еще ждут девкиты Xbox

Недавно представленный трейлер ремейка Sword and Fairy 4 привлек значительное внимание аудитории благодаря современной графике на движке Unreal Engine 5 и визуальному сходству с Clair Obscur: Expedition 33. В анонсе платформы были обозначены просто как ПК и консоли, что оставило вопрос о конкретных устройствах открытым. Теперь издатель Cube Game прояснил ситуацию с версией для приставок от Microsoft.

В социальных сетях один из пользователей поинтересовался перспективами выхода игры на Xbox. Представитель издательства ответил, что студия столкнулась с организационными трудностями. По словам компании, они присоединились к программе ID@Xbox еще в начале 2025 года, однако до сих пор не получили необходимые комплекты для разработки.

Издатель буквально заявил следующее:

По правде говоря, мы присоединились к ID@Xbox в начале этого года, но они все еще не предоставили нам девкиты

Это заявление объясняет отсутствие конкретики в маркетинговых материалах и логотипов платформы в трейлерах.

Сложившаяся ситуация может повлиять на сроки выхода версии для консолей Microsoft, если оборудование не будет доставлено в ближайшее время. Поскольку у Sword and Fairy 4 Remake пока нет официальной даты релиза, у сторон еще остается время для решения проблемы, чтобы обеспечить одновременный запуск на всех заявленных платформах.