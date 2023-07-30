Уютный фэнтезийный симулятор трактирщика Sword & Fairy Inn 2 вышел для Nintendo Switch

Вы открываете для себя заброшенное здание в живописной провинции и решаете превратить его в роскошную гостиницу. Вам предстоит заняться ремонтом и дизайном этого места, чтобы привлечь к себе гостей со всего мира. Вы также должны развивать свой бизнес, предлагая разнообразные услуги и развлечения для своих постояльцев.

Вам помогут персонажи из оригинальной части игры, которые станут вашими надёжными сотрудниками. Вы встретите знакомых лиц, таких как Ли Сяояо, Чжао Лин'эр, Линь Юэру, Бессмертный Пьяный Меч, Цзин Тянь, Юнь Тяньхэ и другие. Каждый из них имеет свой характер и способности, которые вы можете улучшать по мере повышения уровня. Выбирайте тех, кто подходит вам по духу и стилю, и узнавайте больше о них в процессе игры.