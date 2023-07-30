Уютный фэнтезийный симулятор трактирщика Sword & Fairy Inn 2 вышел для Nintendo Switch

Eastasiasoft Limited, издатели популярных серий Mugen Souls и Rainbow Skies, в сотрудничестве с Softstar Entertainment Inc. сообщили, что их уютная фэнтезийная ролевая игра-симулятор трактирщика Sword & Fairy Inn 2 стала доступна на Nintendo Switch.
Знакомые лица со всей вселенной Sword & Fairy собираются вместе, чтобы управлять гостиницей и строить счастливую жизнь в Sword & Fairy Inn 2, милой и непринужденной RPG-симуляторе жизни, которая сочетает в себе огромное разнообразие игровых механик в очаровательном стиле чиби! Управляйте семейным рестораном, путешествуйте по миру в поисках легендарной посуды, торгуйте специальными продуктами, выращивайте урожай, играйте в мини-игры и многое другое. Но прежде всего вам нужно убедиться, что ваши клиенты довольны услугами, которые вы предоставляете, что привлечет больше людей в деревню и сделает вашу гостиницу шумной историей успеха.
Управляя гостиницей, вы сможете назначать определенные роли каждому персонажу, которого встречаете и нанимаете, и по мере продвижения вы будете узнавать больше о каждом из ваших компаньонов — их целях, характерах, навыках и часто встречающихся персонажах. комичные недостатки. Это беззаботный взгляд на мир Sword & Fairy, утешительный и знакомый для давних поклонников, но также приветствующий новичков.